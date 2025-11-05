国会では、5日も高市首相の所信表明演説に対する代表質問が行われました。代表質問は2日目。見えてきた高市政権と野党、新たな3つのポイントについて、日本テレビ政治部官邸キャップの平本典昭記者が解説します。1．「攻め時」いつ？国民民主の苦悩2．“野党”初質問…公明のジレンマ3．高市政権「ここから先が勝負」■国民民主迫力、攻め手を欠く“党の苦しい事情”も…――まず、1つ目「『攻め時』いつ？国民民主の苦悩」