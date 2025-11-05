トランプ関税を跳ね返す販売好調で、通期の業績見通しを上方修正です。トヨタ自動車の近健太CFO：「米国の関税影響も重なり、足元では損益分岐台数が大幅に上昇しております。私たちは全社一丸となった取り組みをスタートします。ヒト・モノ・カネの構えを見直し、足場固めの成果を稼ぐ力につなげてまいります」トヨタ自動車が発表した2025年の中間決算は、売上高が24兆6307億円と上半期として3年連続で過去最高を更新す