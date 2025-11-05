高級車窃盗グループの主犯格とみられる男を逮捕。被害額は3億5000万円に上る模様です。立原正樹容疑者（33）と幸良栄作容疑者（34）は2025年1月、埼玉・川口市の住宅から600万円相当の「アルファード」を盗んだ疑いが持たれています。2人は、不正に鍵を開けてエンジンをかける「CANインベーダー」を使う手口でこれまでに合わせて約90件、3億5000万円相当の高級車を盗んだとみられていて、警視庁は他にも一連の事件に関与した人物が