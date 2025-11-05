大阪府庁で記者会見する日本維新の会の吉村代表＝5日午後日本維新の会の吉村洋文代表は5日、共産党の機関紙「しんぶん赤旗」日曜版が報じた税金還流疑惑を巡り、藤田文武共同代表は一定の説明責任を果たしたとの認識を示した。記者会見で「今後も質問があれば対応することが重要だ」と述べた。藤田氏の秘書が代表を務める会社に、維新大阪府総支部からも約100万円の支出があったと判明した。昨年分の政治資金収支報告書による