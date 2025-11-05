武器による駆除は行わずクマによる人身被害を防止するため、秋田県と陸上自衛隊第９師団（青森市）は５日、クマの捕獲に向けて協定を結んだ。自衛隊が箱わなの運搬などで県内市町村を支援する。同日午後、秋田駐屯地（秋田市）の隊員が鹿角市で活動を始めた。大館市、北秋田市、八峰町への派遣も調整している。支援は自衛隊法１００条（土木工事等の受託）などに基づき、〈１〉箱わなの運搬〈２〉箱わなの設置や見回りに伴う猟