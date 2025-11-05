厚生労働省は5日、腎不全患者に対する「緩和ケア」について、新たに診療報酬の評価対象とする方針を、厚労相の諮問機関、中央社会保険医療協議会（中医協）に示した。委員から異論はなく、今後、提供体制の整備に向けた検討を続ける。来年予定される2026年度の診療報酬改定で盛り込まれる見通し。体や心のつらさを和らげる緩和ケアが、がん以外の病気で十分に提供されていないとの指摘を受け、見直しを進めていた。慢性腎不