日本テレビ系「人生が変わる１分間の深イイ話復活２時間ＳＰ」が５日、放送された。この日は「有名人の家族」をテーマに進行。音楽ユニットのＣｒｅｅｐｙＮｕｔｓ・Ｒ−指定の妻でタレント・江藤菜摘がＶＴＲ出演し、スタジオをザワつかせた。今田耕司は「あら、美人！」と感心。番組では、元幼稚園教諭、元保育士でもある江藤の育児や主婦業に密着した。ＳＮＳでは「Ｒ−指定さん結婚してたんだ！知らなかった！」「