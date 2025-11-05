100円寿司チェーンの「はま寿司」は11月5日より、「はま寿司 大切りデカねた祭り」を全国の店舗で開催している。はま寿司「大切りまぐろはらみ」同フェアでは、マグロ1尾から数%しか取れない“はらみ”を大切りで味わえる「大切りまぐろはらみ」や、タマネギやニンジン、インゲン、ジャガイモ、サツマイモを軽い食感に揚げた「特大5種野菜のかき揚げ握り」が、お手頃価格の110円で登場。はま寿司「特大5種野菜のかき揚げ握り」はま