圧倒的モテ男子・いおうをめぐり、さわ・ゆうひ・あやなの3人が夜のBBQでバチバチ！ 一方、「難しい」「どんどんわかんなくなってきた」と思い悩むいおうの本音が明かされた。【映像】モテ男子の隣に行きたい…美女たちがバチバチしたBBQの様子毎週月曜日よる9時から放送中のABEMA『今日、好きになりました。』(通称『今日好き』)。3日はチュンチョン編第5話が放送。 『今日好き』とは、運命の恋を見つける、恋と青春の