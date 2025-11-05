日本ケンタッキー・フライド・チキンは、11月4日から、全国のケンタッキーフライドチキン店舗およびネットオーダーにて、クリスマスメニューの予約受付を開始。受け取り期間は、12月19日から25日までの7日間。「クリスマスキャンペーン」イメージ40周年を迎える「パーティバーレル」は、歴代のバーレルデザインを取り入れた40周年記念デザインで登場。定番の「オリジナルチキン」に加え、「国産鶏の特製ミートグラタン」や「ストロ