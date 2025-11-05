巨人の３軍投手コーチに就任した西村健太朗氏が５日に自身のインスタグラムを更新し、第１子誕生を報告した。「ご報告」と題して投稿し「新しい命が誕生しました」。赤ちゃんの手の写真をアップし「小さな手でパパとママの指をしっかり握ってくれた瞬間、言葉にならないほどの感動がありました」と心境を記した。西村コーチは昨年８月に再婚を発表。今年１月に挙式を報告し、７月に妻の第１子妊娠を公表した。「無痛分娩の予