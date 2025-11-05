11月5日は「津波防災の日」です。それに合わせて鹿児島市で地震や津波を想定した避難訓練がありました。 （避難訓練のようす）「姿勢を低くして頭を守り、その場から離れないようにしてください」 この訓練は、錦江湾を震源とする地震が発生し、市内で震度7を観測。その13分後に鹿児島市の沿岸部を最大3.4メートルの津波が襲うという想定で行われたもので、5日は鹿児島市鴨池新町の事業所の従業員らおよそ20人が参加しまし