高市政権で防衛相に起用された小泉進次郎氏が、ピート・ヘグセス米国防長官とのオフショットを公開した。５日までにインスタグラムを更新し、「ＡＤＭＭプラスのメンバーによるガラディナーでは、マレーシアの『バティック』のシャツが用意されていて全員がそのシャツに着替えて参加しました。写真は、アメリカのヘグセス長官とシンガポールのチャン大臣と一緒にディナー会場への呼び込みを待っているところ」とラフなシャツで