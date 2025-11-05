プロ野球の来季日程が５日に発表された。巨人の開幕戦は３月２７日の金曜日、ホームでの阪神戦に決まった。交流戦は巨人は１週目はホームで、今季日本一に輝いたソフトバンクとの３連戦で、敵地エスコンフィールドでの日本ハム３連戦と続く。２週目はオリックス、ロッテとのホーム６連戦。３週目は敵地での楽天３連戦と敵地での西武３連戦という日程となっている。