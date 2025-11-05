鹿児島市在住の日本画家・駒井敏行さんの作品展が、5日から開かれています。 柔らかい色彩で繊細に描かれた春夏秋冬の草花。風の音や香りまで伝わってくるような優しい世界が広がります。 駒井敏行さんは、京都市出身で鹿児島市在住の日本画家です。3年に一度開かれる個展のテーマは「四季の草花」。会場には作品50点が展示販売されています。 （駒井敏行さん）「花の咲いている時間帯とか周りの空気感とか、虫の鳴き声と