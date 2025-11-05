八田與一容疑者 26年前に起きた名古屋市主婦殺人事件の容疑者が10月末、逮捕されました。未解決事件が大きく動いたことを受けて大分県別府市で起きたひき逃げ事件の遺族が「希望になった、1日も早い逮捕を望みます」などといまの心境を明かしてくれました。 別府市で2022年6月に起きたひき逃げ事件では八田與一容疑者が重要指名手配されていますが依然として行方が掴めていません。 そんな中… ◆愛知県警 村上健司刑事部