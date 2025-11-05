ロサンゼルス・ドジャースの共同オーナーで、女子テニス界の重鎮、ビリー・ジーン・キングさん（81）が、2025年11月4日にインスタグラムを更新。ドジャースの優勝パレードの様子を公開した。ベッツやカーショーの家族写真もキングさんはインスタグラムで、「ロサンゼルスで、ワールドチャンピオン連覇を成し遂げたヒーローが歓迎されました！」と切り出し、パレードの動画や写真を公開。その中に、優勝記念のTシャツを着た大谷翔平