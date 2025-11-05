人と動物、環境を一体的に考え、感染症対策などに取り組む「ワンヘルス」。福岡県の拠点施設の起工式が5日、行われました。 起工式は、福岡県の服部知事らが出席して行われました。ワンヘルスは人、動物、地球環境を一つの健康と捉え、一体的に守っていく考え方です。福岡県はその拠点として、保健医療経営大学の跡地に全国で初めてワンヘルスセンターを整備します。総事業費はおよそ200億円です。 人の健康や環境保全