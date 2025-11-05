みそラーメンなどが人気を集めた「ラーメン渓流」を運営する山形市の企業が、業績不振のため10月末までに事業を停止し、自己破産を申請する準備に入ったことが分かりました。事業を停止し、自己破産申請の準備に入ったのは、山形市に本社のある「タックサプライフーズ」です。帝国データバンク山形支店によりますと、タックサプライフーズは1981年に宮城県川崎町で「ラーメン渓流」として創業