ややドル買いの動き、ドル円１５３．８４レベルに高値更新＝ロンドン為替 ロンドン午前、ややドル買いが入っている。ドル円は153.84レベルに本日の高値を小幅更新。ユーロドルは1.1476レベルに小幅安値を広げている。米１０年債利回りが４．０８％台に上昇しており、前日ＮＹ終値水準を回復している。 USD/JPY153.75EUR/USD1.1479