５日、開幕式であいさつするグルジアのコバヒゼ首相。（上海＝新華社記者／方竽）【新華社上海11月5日】第8回中国国際輸入博覧会および虹橋国際経済フォーラムの開幕式が5日、上海で行われた。５日、開幕式であいさつするグルジアのコバヒゼ首相。（上海＝新華社記者／任鵬飛）５日、開幕式であいさつするセルビアのマツット首相。（上海＝新華社記者／任鵬飛）５日、開幕式であいさつするセルビアのマツット首相。（上海