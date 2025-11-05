ボートレース浜名湖の開設72周年記念「G1浜名湖賞」は5日、3日目が終了した。山口達也（39＝岡山）が準優勝戦進出へ望みをつないだ。3日目1Rで5コースから握ると先行艇にフライングがあり恵まれながら今シリーズ初勝利を挙げ、続く6Rは4コースから捲り差して連勝。初日5Rの不良航法による減点10をはねのけて得点率は6.00。深谷知博、新開航と並ぶ14位まで浮上した。「行き足から伸びは悪くないし、ターン回りもいい感じ。