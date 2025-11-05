東京で開催されている「ジャパンモビリティショー」。トヨタが最高級ブランド「センチュリー」の新モデルを公開する一方で、中国のBYDが日本市場向けの「軽EV」を披露するなど、海外勢の存在感が増しています。 ■センチュリーを頂点に…トヨタの"新ブランド戦略" 「東京モーターショー」から名前を変え、2度目の開催となる「ジャパンモビリティショー」。 トヨタ