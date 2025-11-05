2025年もこの季節がやってきました。 新語・流行語大賞にノミネートされた30の言葉が5日発表されました。 皆さんは2025年、どんな言葉が印象に残っていますでしょうか。 1年の世相を映し話題になった言葉に贈られる「新語・流行語大賞」の候補、30の言葉が5日発表されました。 平和について改めて考える節目の年となった「戦後80年/昭和100年」に、政治からはアメリカのトランプ大統領による関税引き上げ政策「トランプ