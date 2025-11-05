きょう11月5日は「津波防災の日」ですね。聞き慣れないという人も多いかもしれません。しかし、能登半島地震では、県内で初めて津波警報が出され、津波への備えが大切だと実感した人も多いと思います。国が「津波防災の日」を定めるきっかけとなったのは東日本大震災です。なぜこの日かというと、1854年の安政南海地震で和歌山県を津波が襲った際、庄屋が刈り取ったばかりの稲に火をつけて、人々を高台へ導いて命を救った「稲むら