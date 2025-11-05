山形県は5日、三川町の民家で死んだ野生のノスリ1羽が見つかり、簡易検査でA型鳥インフルエンザの陽性反応が出たと発表した。国立環境研究所で遺伝子検査して詳しく調べる。陽性が確定すれば、東北では今季初の感染事例となる。県によると、住民が死骸を見つけて県に連絡した。環境省が周辺10キロ圏内を野鳥監視重点区域に指定した。