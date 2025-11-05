「パグウォッシュ会議」世界大会が閉幕し、記者会見するフセイン・シャハリスタニ会長＝5日午後、広島市広島市で開かれた核兵器廃絶を目指す科学者らの国際組織「パグウォッシュ会議」第63回世界大会は5日、全ての核保有国に対話を拡大するよう求めた「広島宣言」を発表し閉幕した。広島、長崎への原爆投下から80年の世界は、核兵器使用を抑制してきた規範の崩壊に直面しているとして米国やロシアのさらなる関与が不可欠だとした