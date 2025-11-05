人工透析を中止した末期の腎不全患者について、厚生労働省は５日の中央社会保険医療協議会（中医協）に、緩和ケア病棟の対象に加える方針を示した。緩和ケアは、病気による心身の苦痛を和らげるもので、がん患者を中心に行われている。緩和ケア病棟に患者が入院した際、医療機関に支払われる診療報酬が手厚くなる対象も現在は、がんとエイズに限られている。厚労省は、透析を中止した末期の腎不全患者について、末期のがん患者