中国の有人宇宙船が宇宙ごみと衝突した疑いで、地球への帰還が延期されました。国営の新華社通信によりますと、中国の有人宇宙船「神舟20号」が小規模な宇宙ごみと衝突した疑いがあり、5日に予定していた地球への帰還を延期しました。「神舟20号」は中国の宇宙ステーション「天宮」で任務を終え、乗組員3人が10月31日に打ち上げられた「神舟21号」の飛行士3人と入れ替わる形で帰還する予定でした。当局は延期について「宇宙飛行士