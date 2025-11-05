スペイン１部リーグ、レアル・ソシエダードの日本代表ＭＦ久保建英が４日、記者会見を行い自身のけがの状態や代表招集が所属クラブに悪影響を与えているのではとの周囲の懸念について答えた。足首の状況について、久保は「良くなっている。試合に戻ったということは自分がチームを助ける状況にあるということ。逆にピッチにいなければ、どれだけの努力をしてもそれが不可能だということになる」とした。ただし、直近については