女性グローバルアーティスト「KISS OF LIFE」が5日、都内で、日本デビューとなるミニアルバム「TOKYO MISSION START」発売記念ミニライブを行った。同グループはリーダーのジュリー（25）、ナッティ（23）、ベル（21）、ハヌル（20）の多国籍4人組。23年7月、「KISS OF LILE」で韓国デビュー。グループ名には「新鮮な音楽で新しい息を吹き込んで、人生に胸を躍らせる」というメッセージが込められている。24年10月から韓国を皮切り