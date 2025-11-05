11月5日（現地時間4日、日付は以下同）。オクラホマシティ・サンダーが、敵地インテュイット・ドームへ乗り込んでロサンゼルス・クリッパーズと対戦。同点8度、リードチェンジ5度を数えるも、8点リードで迎えた最終クォーター開始から11連続得点で19点リードへ広げたサンダーが、最終スコア126－107で勝利した。 サンダーはエースのシェイ・ギル