毎年人気の紅葉スポット、天童市県総合運動公園のイチョウ並木がいま見頃を迎えています。 【画像】200メートル以上の秋色のトンネル 秋晴れとなったきょう、黄金色に染まった秋の世界が訪れる人を楽しませていました。 大内希美アナウンサー「朝は冷え込んだが今は日が届き小春日和。上を見上げると今年も見事に色づいた黄色いイチョウが青空によく映えている」 天童市・県総合運動公園にあるイチョウ並木です。