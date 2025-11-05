[11.5 J3第31節](JITス)※19:30開始主審:酒井達矢<出場メンバー>[松本山雅FC]先発GK 1 大内一生DF 16 宮部大己DF 36 松村厳DF 44 野々村鷹人MF 17 山本龍平MF 18 大橋尚志MF 23 滝裕太MF 40 樋口大輝MF 42 田中想来MF 46 安永玲央FW 14 安藤翼控えGK 35 神田渉馬DF 7 馬渡和彰DF 19 杉田隼DF 22 佐相壱明MF 15 山本康裕MF 25 川上航立MF 30 國分龍司MF 41 村越凱光FW 43 林誠道監督早川知伸[テゲバジャーロ宮崎]先発GK 31 岡