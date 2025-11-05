清水エスパルスは5日、IAIスタジアム日本平で10月25日に開催されたJ1第35節・東京ヴェルディ戦で、清水サポーターの来場者による観戦ルール違反行為があったと発表した。クラブ公式サイトによると、違反行為は「社会通念上不適切な行為」。Jリーグ試合運営管理規定では「人種、肌の色、性別、言語、宗教、政治または出自等に関する差別的あるいは侮辱的その他社会通念上不適切な発言または行為」を禁止している。この違反行