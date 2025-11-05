[11.5 ACLEリーグステージ第4節](ノエスタ)※19:00開始主審:ムハンマド・ビン・ジャハリ副審:アブドゥル・ハシム、アンディ・タン<出場メンバー>[ヴィッセル神戸]先発GK 1 前川黛也DF 3 マテウス・トゥーレルDF 4 山川哲史DF 41 永戸勝也MF 6 扇原貴宏MF 7 井手口陽介MF 13 佐々木大樹MF 25 鍬先祐弥FW 9 宮代大聖FW 10 大迫勇也FW 26 ジェアン・パトリッキ控えGK 32 ウボング・リチャード・マンデーGK 71 権田修一DF 15 本