市によると、山形県鶴岡市みどり町の自動車販売店で、風除室のドアのガラスが割られる被害があった。 きょう午前9時ごろに風除室のガラスが割られているのが発見された。9時6分に従業員から110番通報があったが、近くにクマの毛と足あとがあったことから、クマによる被害とみて調べている。 現場は鶴岡市の中心部に近い市街地。