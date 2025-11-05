明日11月6日（木）よる7時 日本テレビ系で放送の「ぐるぐるナインティナイン」は、「ゴチになりますin東京ディズニーリゾート2時間スペシャル」。VIPチャレンジャーは、パリ五輪レスリング女子金メダリスト・鏡優翔とあのちゃん。2回目の登場のあのちゃん。東京ディズニーリゾート大好きとあって「こういうロケだけやりたい」と嬉しそう。スリル系が大好きな鏡も「初出場でこんな豪華な所に来させていただいてメチャクチャ嬉しいで