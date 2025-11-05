甲田まひるが、デビュー記念日となる本日に、2ndアルバム『sweetest, me』のデラックス盤となる『sweetest, me (Deluxe Edition)』を12月3日にリリースすることを発表した。本日よりCD予約受付がスタートし、最新ティザー映像、Chordal Clipも公開された。◆甲田まひる 動画本作は、オリジナル盤に収録されていた「STREET LIFE」「ALL BOUT ME」「TEENAGE BLUE」などの10曲に加え、TVアニメ『ぶっちぎり?!』エンディングテーマ「ら