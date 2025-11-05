全国出場は「結果が出た時点で判断」私立仙台育英高校は５日、３年生のサッカー部員に複数の部員が暴言を繰り返す不適切な言動が確認されたとして、いじめ防止対策推進法に基づく「いじめ重大事態」として調査していることを明らかにした。同校によると、３年生の部員から昨年５月に被害の訴えがあり、判明した。１年次から「休むな」などと継続的に暴言を受けたという。本人の了承が得られた今年１０月に調査を始め、部員らへ