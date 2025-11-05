ＲＩＺＩＮは５日、都内で緊急会見を開き、１０周年となる大みそか大会「ＲＩＺＩＮ師走の超強者祭り」の対戦カードを発表した。今年５月に再起後２連勝中の朝倉未来（３３）が４年ぶりに大みそかに参戦し、ＲＩＺＩＮフェザー級王者ラジャブアリ・シェイドゥラエフ（２５）＝キルギス＝とタイトルマッチを行うことが正式決定。ＲＩＺＩＮでは自身初となるタイトルを狙い、満を持してプロＭＭＡ１５勝無敗の怪物に挑戦する。会