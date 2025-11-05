激動の1年を代表する言葉を選ぶ「現代用語の基礎知識選2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」のノミネート30語が5日、発表され、5人組ダンスボーカルグループM！LKの楽曲「イイじゃん」のフレーズ「ビジュイイじゃん」がノミネートされた。同曲は3月にリリースし、サビで曲調が一変する“予想裏切りソング”として注目を集めた。曲のキャッチーさやサビの振り付けの覚えやすさやからTikTokを中心に人気を集め、SNS総再生回数