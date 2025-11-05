大みそかの格闘技イベント「ＲＩＺＩＮ師走の超強者祭り」（さいたまスーパーアリーナ）の会見が５日に都内で行われ、朝倉未来（３３）がＲＩＺＩＮフェザー級王者のラジャブアリ・シェイドゥラエフ（２５＝キルギス）に挑戦すると発表した。会見に登場した未来は「命がけじゃないけど…、本当に見ている人が心震わすような、そういう試合をしたいと思います。覚悟は決まっているので。ケンカしに行きます」と意気込む。ここま