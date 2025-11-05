なにわ男子の長尾謙杜（23）、山田杏奈（24）が5日、都内で、ダブル主演映画「恋に至る病」（廣木隆一監督）のヒット記念の舞台あいさつを行った。周囲の反響を聞かれ、長尾は「ライブでツアーに行っていたんですけど、ファンの皆さんが感想をうちわに書いてくれたりして、うれしいですね」、山田も「いろんな人に見ていただけていると肌で感じています」と話した。宣伝期間を振り返り、山田が「まず何を言っても受け止めてくださ