三代目J SOUL BROTHERS岩田剛典（36）が5日、大阪市内で主演映画「金髪」（坂下雄一郎監督、21日公開）の舞台あいさつに登壇した。坂下監督のオリジナル脚本。校則を題材に、SNS社会のほか、世論のいいかげんさ、世代間ギャップ、価値観の変化などを題材に大人になりきれない教師が生徒たちに振り回されながらも成長していく様が描かれている。中学校教師の市川を演じた岩田は「1ついいですか、たったいま、東京国際映画祭コンペ