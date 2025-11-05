女優芦田愛菜（21）が5日、東京国立博物館表慶館で主人公役を務めるアニメ映画「果てしなきスカーレット」（11月21日公開、細田守監督）ジャパンプレミアに出席した。表慶館の2階バルコニーから華々しく登場。招待されたベネチア国際映画祭にも出席し「現地の方が温かく受け入れてくださったのがうれしかったです。観てくださった方の笑顔が忘れられない思い出になりました」と笑顔で振り返った。現地では共演した岡田将生と一緒