ＮＰＢエンタープライズは５日、６日から、ひなたサンマリンスタジアム宮崎で実施する「侍ジャパン宮崎強化合宿」、また１１月１５、１６日に東京ドームで開催する「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」において、侍ジャパン公式グッズを販売すると発表した。詳細は以下の通り。【場所】ひなたサンマリンスタジアム宮崎場外ＳＡＭＵＲＡＩＰＡＲＫ特設テント東京ドーム場外２２ゲート前特設テ