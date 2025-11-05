映画『果てしなきスカーレット』（11月21日日本公開）のジャパンプレミアが5日、東京・東京国立博物館 表慶館で行われ、俳優の芦田愛菜、岡田将生、染谷将太、宮野真守、吉田鋼太郎、斉藤由貴、松重豊、細田守監督が登場した。【写真】まるで王女のよう⋯バルコニーから登場した芦田愛菜＆岡田将生東京国立博物館は、19年前に公開された映画『時をかける少女』にも登場。この日は、細田監督作品の“原点”とも呼べるこの