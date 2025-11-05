◇第50回社会人野球日本選手権大会1回戦王子4―2日本製鉄山口（2025年11月5日京セラD）社会人野球の日本選手権大会1回戦が5日に行われ、王子は日本製鉄山口を4―2で制して22年以来3年ぶりの初戦突破を決めた。今夏都市対抗を優勝し、史上4チーム目の「夏秋連覇」が懸かる今大会。先発したプロ注目左腕の樋口新が6回2失点と試合をつくり、今秋ドラフト会議で楽天から6位指名を受けた九谷瑠が3回無失点でリードを守った。