なにわ男子の長尾謙杜（23）が5日、都内で山田杏奈（24）とダブル主演した映画「恋に至る病」（監督廣木隆一）の大ヒット御礼舞台あいさつに登壇した。作品のコピー「この恋は、純愛か洗脳か」にちなみ、究極の2択を回答。好きなものは最初より最後に食べるといい「最後に食べてその味のまま幸せな気持ちで帰りたい」と話した。ただ、なにわ男子でご飯にいくと他のメンバーに先に食べられてしまうことがあるといい「あれ？ない